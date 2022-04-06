Нацгвардія затримала у Бучі трьох мародерів
У Бучі Київської області військовослужбовці припинили діяльність групи мародерів. Зокрема, в ангарі біля будинку вони знайшли багато краденого майна.ᅠᅠ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.
У Бучі за вказівкою місцевих мешканців військовослужбовці виявили трьох чоловіків, які мали в ангарі біля дому велику кількість майна, походження якого вони не змогли пояснити.
Повідомляється, що усіх трьох було затримано та передано слідчо-оперативній групі Нацполіції.
Зазначається, що підозрюваним загрожує покарання згідно з чинним законодавством в умовах воєнного часу.
Також в той же день у Гостомелі виявили 5 розтяжок, 2 міни 120 мм та 1 комплект боєприпасів до стрілецької зброї.
Раніше ми повідомляли, що Ірпінь закривають на виїзд для захисту від мародерів.
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