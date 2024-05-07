UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нацгвардія провела навчання на Чорнобильській АЕС (фото)

Фото: Нацгвардія провела навчання на Чорнобильській АЕС (facebook.com/OleksandrPivnenko)
Автор: Наталія Кава

БІйці Національної гвардії провели навчання з охорони та оборони Чорнобильської атомної електростанції. Там вони також виконали завдання з посилення кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненко у Facebook.

За його словами, наразі дуже гостро стоїть питання безпеки прикордонних регіонів. Само тому на ЧАЕС було проведено контрдиверсійні заходи з посилення фортифікацій.

"За останні місяці ми значно наростили нашу роботу у прикордонних областях. З початку повномасштабного вторгнення було проведено також організаційно-штатні зміни у військових частинах та підрозділах, які виконують тут завдання. Це в першу чергу стосується збільшення штатної чисельності та посилення їх озброєнням, ПТРК і засобами ППО. Проводяться відпрацювання різних сценаріїв дій під час міжвідомчих навчань з іншими складовими Сил оборони", - розповів Півненко.

На ЧАЕС було розгорнуто підрозділи, які використовують безпілотні літальні апарати, що постійно здійснюють спостереження за місцевістю.

 

Фото: Нацгвардія провела навчання на Чорнобильській АЕС (facebook.com/OleksandrPivnenko)

Бої за Чорнобиль

Росіяни захопили Чорнобильську АЕС майже відразу після повномасштабного вторгнення, яке почалось 24 лютого 2022 року. До 31 березня ЧАЕС знаходилась під окупацією. А вже 2 квітня на АЕС зайшли українські військові.

Після деокупації частину земель Чорнобильського заповідника вирішили передати прикордонникам, які мали облаштувати там оборонні укріплення.

Нещодавно на ЧАЕС побував президент Володимир Зеленський, який провів там нараду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСНацгвардіяЧАЕСВійна в Україні