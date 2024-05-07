Нацгвардія провела навчання на Чорнобильській АЕС (фото)

БІйці Національної гвардії провели навчання з охорони та оборони Чорнобильської атомної електростанції. Там вони також виконали завдання з посилення кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненко у Facebook.

За його словами, наразі дуже гостро стоїть питання безпеки прикордонних регіонів. Само тому на ЧАЕС було проведено контрдиверсійні заходи з посилення фортифікацій.

"За останні місяці ми значно наростили нашу роботу у прикордонних областях. З початку повномасштабного вторгнення було проведено також організаційно-штатні зміни у військових частинах та підрозділах, які виконують тут завдання. Це в першу чергу стосується збільшення штатної чисельності та посилення їх озброєнням, ПТРК і засобами ППО. Проводяться відпрацювання різних сценаріїв дій під час міжвідомчих навчань з іншими складовими Сил оборони", - розповів Півненко.

На ЧАЕС було розгорнуто підрозділи, які використовують безпілотні літальні апарати, що постійно здійснюють спостереження за місцевістю.

Фото: Нацгвардія провела навчання на Чорнобильській АЕС (facebook.com/OleksandrPivnenko)

Бої за Чорнобиль

Росіяни захопили Чорнобильську АЕС майже відразу після повномасштабного вторгнення, яке почалось 24 лютого 2022 року. До 31 березня ЧАЕС знаходилась під окупацією. А вже 2 квітня на АЕС зайшли українські військові.

Після деокупації частину земель Чорнобильського заповідника вирішили передати прикордонникам, які мали облаштувати там оборонні укріплення.

Нещодавно на ЧАЕС побував президент Володимир Зеленський, який провів там нараду.

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