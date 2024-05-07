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Нацгвардия провела обучение на Чернобыльской АЭС (фото)

Вторник 07 мая 2024 21:56
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Нацгвардия провела обучение на Чернобыльской АЭС (фото) Фото: Нацгвардия провела обучение на Чернобыльской АЭС (facebook.com/OleksandrPivnenko)
Автор: Наталья Кава

Бойцы Национальной гвардии провели обучение по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции. Там они выполнили задачи по усилению границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Нацгвардией Александра Пивненко в Facebook.

По его словам, сейчас очень остро стоит вопрос безопасности пограничных регионов. Именно поэтому на ЧАЭС были проведены контрдиверсионные мероприятия по усилению фортификаций.

"За последние месяцы мы значительно нарастили нашу работу в пограничных областях. С начала полномасштабного вторжения были проведены также организационно-штатные изменения в военных частях и подразделениях, выполняющих здесь задачи. Это в первую очередь касается увеличения штатной численности и усиления их вооружением, ПТРК и средствами ПВО. Проводятся отработки разных сценариев действий во время межведомственных учений с другими составляющими Сил обороны", - рассказал Пивненко.

На ЧАЭС были развернуты подразделения, использующие беспилотные летательные аппараты, постоянно осуществляющие наблюдение за местностью.

Фото: Нацгвардия провела обучение на Чернобыльской АЭС (facebook.com/OleksandrPivnenko)

Бои за Чернобыль

Россияне захватили Чернобыльскую АЭС почти сразу после полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года. До 31 марта ЧАЭС находилась под оккупацией. А уже 2 апреля на АЭС вошли украинские военные.

После деоккупации часть земель Чернобыльского заповедника решили передать пограничникам, которые должны были обустроить оборонительные укрепления.

Недавно на ЧАЭС побывал проведший там совещание президент Владимир Зеленский.

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