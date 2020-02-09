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Нацгвардия и полиция будут круглосуточно патрулировать Мукачево

Новости » Общество     09.02.2020 - 17:06
Нацгвардия и полиция будут круглосуточно патрулировать Мукачево
Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)

Правоохранители приступили к патрулированию 9 февраля

Военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники полиции с 9 февраля будут нести круглосуточное патрулирование улиц Мукачево после перестрелки, произошедшей на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ.

По данным ведомства, в Мукачево для круглосуточного патрулирования прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Богуна, а также 2 тысячи бойцов из Галицкой бригады.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, с целью оказания помощи органам полиции, для стабилизации криминогенной ситуации в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечено оперативный резерв Нацгвардии", - отметили в ведомстве.

Так, начиная с 9 февраля на улицах Мукачево публичный порядок будут обеспечивать совместные патрули полиции и нацгвардейцев.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали двое людей. После инцидента Мукачевский городской совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город отряды Национальной гвардии для обеспечения безопасности населения.

Также РБК-Украина писало, что вечером 8 февраля правоохранителям удалось задержать нескольких лиц, которые могут быть причастны к стрельбе в Мукачево. Задержание произошло около 22 часов. Подозреваемых задержали во время пересечения полицейского поста в Нижних Воротах.

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