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Нацгвардія та поліція цілодобово патрулюватимуть Мукачево

Новини » Суспільство     09.02.2020 - 17:06
Нацгвардія та поліція цілодобово патрулюватимуть Мукачево
Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)

Правоохоронці почали патрулювання 9 лютого

Військовослужбовці Національної гвардії та співробітники поліції з 9 лютого нестимуть цілодобове патрулювання вулицями Мукачево після перестрілки, що сталася цього тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НГУ.

За даними відомства, до Мукачево для цілодобового патрулювання прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Богуна, а також 2 тисячі бійців з Галицької бригади.

"У зв’язку з оперативною ситуацією, скоєнням ряду правопорушень в місті Мукачево, з метою надання допомоги органам поліції, для стабілізації криміногенної ситуації в місті та Мукачівському районі Закарпатської області залучено оперативний резерв Нацгвардії", - зазначили у відомстві.

Так, починаючи з 9 лютого на вулицях Мукачево публічних порядок забезпечуватимуть спільні патрулі поліції та нацгвардійців.

Нагадаємо, 7 лютого в Мукачево сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Після інциденту Мукачівська міська рада звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням ввести у місто загони Національної гвардії для забезпечення безпеки населення.

Також РБК-Україна писало, що ввечері 8 лютого правоохоронцям вдалося затримати декількох осіб, які можуть бути причетними до стрілянини в Мукачево. Затримання відбулося близько 22 години. Підозрюваних затримали під час перетину поліцейського посту в Нижніх Воротах.

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