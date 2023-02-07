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Нацгвардія отримала від "Слуги народу" 130 млн гривень на виробництво "Стугни-П"

Фото: нацгвардія отримала від "Слуги народу" 130 млн гривень на виробництво "Стугни-П" (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Національна гвардія України отримала від "Слуги народу» 130 млн гривень, які раніше були спрямовані політичною силою на виробництво українських протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П".

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на голову партії Олену Шуляк в Facebook.

"Гроші вже на рахунку Національної гвардії України. Відтак, там вже можуть укладати відповідні контракти і запускати безпосередній процес виробництва одних з найкращих зразків озброєння українського виробництва - "Стугну-П", - розповіла Шуляк.

Партія також передала естафету для фонду "United24" з закликом запустити збір ще на 130 млн грн.

"Ціль та ж - виробництво українського потужного озброєння для потреб сил оборони України. Впевнені, спільними силами разом із ЗСУ, Гвардією наступу, міжнародною спільнотою та українським народом, остаточно виженемо всю російську нечисть з нашої землі", - додала Шуляк.

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