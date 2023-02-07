RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нацгвардия получила от "Слуги народа" 130 млн гривен на производство "Стугни-П"

Фото: нацгвардия получила от "Слуги народа" 130 млн гривен на производство "Стугни-П" (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Национальная гвардия Украины получила от "Слуги народа" 130 млн гривен, ранее направленных политической силой на производство украинских противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П".

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на председателя партии Елену Шуляк.

"Деньги уже на счету Национальной гвардии Украины. Следовательно, там уже могут заключать соответствующие контракты и запускать непосредственный процесс производства одних из лучших образцов вооружения украинского производства - "Стугну-П", - рассказала Шуляк.

Партия также передала эстафету для фонда United24 с призывом запустить сбор еще на 130 млн гривен.

"Цель та же - производство украинского мощного вооружения для нужд сил обороны Украины. Уверены, общими силами вместе с ВСУ, Гвардией наступления, международным сообществом и украинским народом, окончательно выгоним всю российскую нечисть из нашей земли", - добавила Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа