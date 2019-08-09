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На берегу пруда в Харьковской области нашли боеприпасы

Новости » Происшествия    09.08.2019 - 13:21
На берегу пруда в Харьковской области нашли боеприпасы
Фото: пруд, где обнаружены боеприпасы (hk.npu.gov.ua)

Найдены 5 гранат РГД-5, 148 патронов калибра 5,45 мм и 5 запалов к гранатам

На берегу пруда в Нововодолажском районе Харьковской области обнаружили боеприпасы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По словам правоохранителей, на берегу водоема обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились 5 гранат РГД-5, 148 патронов калибра 5,45 мм и 5 запалов к гранатам.

"Информация о происшествии в селе Василевское поступила в полицию 8 августа около 13:20. Взрывотехники уничтожили гранаты в безопасном месте, патроны направлены на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские выясняют происхождение обнаруженных боеприпасов.

По данному факту открыто уголовное дело по части 1 статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

 

Фото: найденные боеприпасы (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Мирнограде Донецкой области полиция изъяла арсенал оружия и боекомплекта, который хранился в заброшенном здании. Правоохранители изъяли ручные противотанковые гранатометы, автомат, а также цинк с автоматными патронами в количестве 728 штук и 48 патронов других калибров.

Как сообщало РБК-Украина, в Черниговской области правоохранители обнаружили рекордный арсенал оружия в гараже бывшего офицера. В частности, несколько сотен гранат и более 30 тысяч патронов.

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