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Нацгвардія на Донбасі виявила небезпечний сховок

Новини » Суспільство    01.09.2019 - 05:41
Нацгвардія на Донбасі виявила небезпечний сховок
Фото: виявлений сховок боєприпасів (facebook/pressjfo.news)

Біля дороги лежала пневматична шина із захованими всередині боеприпасами

На Донбасі під час виконання спеціальних завдань мобільна група Національної гвардії України виявила сховок із боєприпасами, серед яких була нерозірвана граната. Про це повідомляє РК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, у районі населеного пункту Талаківка на узбіччі дороги нацгвадійцями було виявлено пневматичну шину, всередині якої був захований поліетиленовий пакет із гранатою РГД-5, 1 запалом УЗРГМ - 2 та боєприпасами до стрілецької зброї калібру 5,45 мм.

Сховок був присипаний землею. Група піротехніків Держслужби надзвичайних ситуацій вилучила і знищила даних боєприпасів.

Фото: сховок боєприпасів (facebook/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше на березі ставка у Нововодолазькому районі Харківської області знайшли сховок боєприпасів. Було виявлено поліетиленовий пакет, в якому знаходилися 5 гранат РГД-5, 148 патронів калібру 5,45 мм та 5 запалів до гранат.

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