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Нацгвардія не дає РФ просунутись на Харківському напрямку: у ворога значні втрати

Фото: спецназівці Нацгвардії "Омега" не дають РФ просунутися на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Спецназівці Нацгвардії руйнують усі плани РФ щодо просування у Харківській області. Ворог зазнає значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спеціального призначення НГУ "Омега".

"Спроби армії РФ просунутись на Харківському напрямку зруйновані. Все, на що вони здатні - з безпрецедентною жорстокістю проводити терористичні обстріли обʼєктів цивільної інфраструктури міста Харків", - йдеться у повідомленні.

У підтвердження своїх слів бійці Центру спеціального призначення "ОМЕГА" наводять наступну статистику втрат ворога:

  • п'ять окупантів вбито, четверо поранені;
  • уражений міномет калібру 120-мм;
  • знищено дві автівки;
  • ⁠знищений польовий склад БК (набої до стрілецької зброї, БК до АГС 17, РПГ7, та ракета до ПТРК).

Ситуація на Харківському напрямку

ЗСУ проводять контратаки на Харківському напрямку і не дають російським окупантам просуватися вглиб області. Водночас противник продовжує тиснути в районі Куп'янська, а також Часового Яру та на захід від Авдіївки.

Як уточнюють в Інституті вивчення війни, успіх росіян на півночі Харківської області зірвався через передчасний початок наступальних операцій та відмову російського командування задіяти максимальні резерви.

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