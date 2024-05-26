Нацгвардия не дает РФ продвинуться на Харьковском направлении: у врага значительные потери

Спецназовцы Нацгвардии рушат все планы РФ по продвижению в Харьковской области. Враг несет значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр специального назначения НГУ "Омега".
"Попытки армии РФ продвинуться на Харьковском направлении разрушены. Все, на что они способны - с беспрецедентной жестокостью проводить террористические обстрелы объектов гражданской инфраструктуры города Харьков", - говорится в сообщении.
В подтверждение своих слов, бойцы Центра специального назначения "ОМЕГА" приводят следующую статистику потерь врага:
ВСУ проводят контратаки на Харьковском направлении и не дают российским оккупантам продвигаться вглубь области. Вместе с тем противник продолжает давить в районе Купянска, а также Часового Яра и к западу от Авдеевки.
Как уточняют в Институте изучения войны, успех россиян на севере Харьковской области сорвался из-за преждевременного начала наступательных операций и отказа российского командования задействовать максимальные резервы.
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