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Нацгвардейцы на Юге получили еще одну партию бронежилетов от "Метинвеста"

Фото: Нацгвардейцы на Юге получили еще одну партию бронежилетов от "Метинвеста" (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

"Метинвест" Рината Ахметова в рамках своей военной инициативы передала еще 1 500 бронежилетов бойцам Нацгвардии Украины, которые защищают южные области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего бойцы Нацгвардии Украины Южного оперативно-территориального объединения уже получили от 7200 бронежилетов класса защиты 4+.

На днях произведенные компанией т.н. "блиндажи 2.0" - специальные металлические укрытия в виде капсул, которые можно быстро собрать прямо на позиции и получить дополнительную защиту - также были доставлены на фронт. Эти укрытия специалисты компании разработали вместе с украинскими бойцами, они имеют специальное место для печки и места для отдыха, а также выводы для труб. Блиндаж 2.0 размещается под землей и заменяет привычные земляные блиндажи.

Напомним, с первых дней войны ВСУ компанией было предоставлено 700 автомобилей и внедорожников, 1000 комплектов амуниции спецназа, свыше 800 дронов и 190 000 бронежилетов и касок.

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НацгвардияМетинвест