Нацгвардейцы уничтожили два российских танка на Донбассе и показали видео

Бойцы отдельного отряда специального назначения показали видео уничтожения двух российских танков в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальной гвардии Украины .

"Выполняя задачи на занимаемой позиции, гвардейцы обнаружили колонну техники, которая состояла из нескольких единиц танков и передвигалась к одному из населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Благодаря слаженной работе украинских военных, им удалось подбить вражескую технику. Далее эта информация была передана другим подразделениям, для уничтожения остаточных сил противника.