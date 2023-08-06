Для нацбезпеки. Іран заблокував Telegram

Видання повідомляє, що Telegram широко використовується в Іраку для обміну повідомленнями, а також як джерело новин та обміну контентом.

Деякі канали містять велику кількість персональних даних, включно з іменами, адресами та сімейними зв'язками іракців.

Міністерство зв'язку заявило, що воно просило додаток закрити "платформи, які зливають дані офіційних державних установ та особисті дані громадян... але компанія не відповіла і не взаємодіяла з жодним із цих запитів".

"Міністерство зв'язку та масових комунікацій підтверджує свою повагу до прав громадян на свободу слова і спілкування без шкоди для безпеки держави та її інститутів", - ідеться в заяві.

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