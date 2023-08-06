RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для нацбезопасности. Иран заблокировал Telegram

Фото: Иран заблокировал Telegram (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство связи Ирака заявило, что заблокировало приложение для обмена сообщениями Telegram по соображениям национальной безопасности и в целях сохранения целостности личных данных пользователей, которые якобы не были правильно обработаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание сообщает, что Telegram широко используется в Ираке для обмена сообщениями, а также в качестве источника новостей и обмена контентом.

Некоторые каналы содержат большое количество персональных данных, включая имена, адреса и семейные связи иракцев.

Министерство связи заявило, что оно просило приложение закрыть "платформы, которые сливают данные официальных государственных учреждений и личные данные граждан... но компания не ответила и не взаимодействовала ни с одним из этих запросов".

"Министерство связи и массовых коммуникаций подтверждает свое уважение прав граждан на свободу слова и общения без ущерба для безопасности государства и его институтов", - говорится в заявлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранTelegram