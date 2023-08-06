Для нацбезопасности. Иран заблокировал Telegram

Издание сообщает, что Telegram широко используется в Ираке для обмена сообщениями, а также в качестве источника новостей и обмена контентом.

Некоторые каналы содержат большое количество персональных данных, включая имена, адреса и семейные связи иракцев.

Министерство связи заявило, что оно просило приложение закрыть "платформы, которые сливают данные официальных государственных учреждений и личные данные граждан... но компания не ответила и не взаимодействовала ни с одним из этих запросов".

"Министерство связи и массовых коммуникаций подтверждает свое уважение прав граждан на свободу слова и общения без ущерба для безопасности государства и его институтов", - говорится в заявлении.

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