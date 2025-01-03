У Нацбанку прокоментували продаж "ПриватБанком" порту "Боріваж"

Як відомо, 23 грудня "ПриватБанк" виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн.

Стартова ціна лоту становила близько 3 млрд 428 млн грн. Але за результатами аукціону за участю всього одного учасника його продали за зниженою вартістю - за 2 млрд грн.

За словами колишнього акціонера "ПриватБанку" Олексія Мартинова, цим аукціоном державі було завдано збитків у розмірі не менше 3 млрд грн.

Крім того, "ПриватБанк" продав кредити ТОВ "Боріваж", попри судову заборону та відкриту кримінальну справу. Покупцем стала компанія, яку пов'язують із бізнесменом Сергієм Тігіпком.

"Враховуючи те, що відповідно до статей 1 та 7 Закону України "Про національний банк України", функція банківського нагляду є чи не найголовнішою функцією НБУ, дуже дивно, що останній вважає, що він не повинен ніяк реагувати на ситуацію, коли державний банк під час відсутності новопризначеного голови правління наполегливо завдає державі збитки на мільярди гривень, захищаючи інтереси Коломойського І.В. та Боголюбова Г.Б.", - заявив колишній акціонер і член наглядової ради ПАТ КБ "ПриватБанк" Олексій Мартинов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальну справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів ТОВ "Боріваж".