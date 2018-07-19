В Нацбанке рассказали о нарушениях в работе пунктов обмена валют

Во время проверок было выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют в десяти областях и в Киеве

Национальный банк Украины (НБУ) в I полугодии 2018 года совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ) по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как сообщается, проверки осуществлялись в Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях Украины.

В Нацбанке отмечают, в частности, что основные недостатки - это непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника регулятора, осуществление валютно-обменных операций без документального оформления, а также несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.

"Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют уполномоченными работниками Национального банка в I полугодии текущего года выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и г. Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о нелегальные обменные пункты Национальный банк предоставил правоохранительным органам.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины изменил требования к ипланированию инспекционных проверок банков и других лиц, которые охватываются его надзорной деятельностью, с учетом установок Европейского банковского органа по организации единой процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценки (Supervisory Review and Evaluation process, SREP).

Кроме того, Национальный банк обнародовал методологию, по которой в 2018 году будет осуществлена оценка устойчивости банков.