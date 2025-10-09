Нацбанк знову трохи знизив курс злотого

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 10 жовтня порівняно з попереднім днем на 3 копійки - до 11,30 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 10 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,303 гривень за 1 злотий (-0,02 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,05 гривень і продають по 11,52 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 7-9 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ збільшив курс долара до гривні на 10 копійок. Офіційний курс на 10 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5062 гривень за 1 долар (+0,10 грн).
Офіційний курс євро становить 48,2053 гривень за 1 євро (+0,07 грн).