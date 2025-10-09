Нацбанк знову трохи знизив курс злотого

Офіційний курс на 10 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,303 гривень за 1 злотий (-0,02 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,05 гривень і продають по 11,52 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 7-9 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.