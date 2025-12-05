Нацбанк знизив курс злотого на 6 копійок

Офіційний курс на 8 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5763 гривень за 1 злотий (-0,06 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,36 гривні або на 14%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,75 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 5 грудня на 5 копійок. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 12 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,3-1,7 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.