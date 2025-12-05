Нацбанк знизив курс злотого на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 8 грудня порівняно з 5 грудня на 6 копійок - до 11,58 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 8 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5763 гривень за 1 злотий (-0,06 грн).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,36 гривні або на 14%.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,75 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 5 грудня на 5 копійок. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 12 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,3-1,7 гривень.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ знизив курс долара до гривні на 13 копійок. Офіційний курс на 8 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0567 гривень за 1 долар (-0,13 грн).
Офіційний курс євро становить 48,9961 гривень за 1 євро (-0,23 грн).
Курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку сьогодні становлять 42,17-42,2 гривень, що на 1 копійку вище за курс, нижчий за 4 грудня. Курси євро перебувають на рівні 49,13-49,15 гривень, що на 8-9 копійок вище попереднього дня.