Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 3 грудня порівняно з попереднім днем на 5 копійок - до 11,61 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 3 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,6067 гривень за 1 злотий (-0,05 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,38 гривні або на 14%.

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,23 гривень і продають по 11,68 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 1 грудня на 6 копійок. З початку листопада ці курси зросли на 15 копійок, а з 1 січня на 1,2-1,6 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.