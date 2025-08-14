ua en ru
Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійок

Україна, Четвер 14 серпня 2025 16:05
UA EN RU
Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійок Фото: Курс злотого знизився до 11,38 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого на 15 серпня до гривні на 5 копійок - 11,38 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3777 гривень за 1 злотий (-0,05 грн).

Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійокbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 10,97 гривень і продають по 11,45 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім днем на 5-6 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ знизив курс долара до гривні на 6 копійок. Офіційний курс на 15 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,45 гривень за 1 долар (+0,06 грн).

Офіційний курс євро становить 48,4405 гривень за 1 євро (-0,21 грн).

