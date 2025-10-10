Нацбанк знизив курс злотого на 3 копійки
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 13 жовтня порівняно з попереднім днем на 3 копійки - до 11,30 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 13 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2965 гривень за 1 злотий (-0,03 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,04 гривень і продають по 11,50 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 1-2 копійки.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ збільшив курс долара до гривні на 10 копійок. Офіційний курс на 13 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6027 гривень за 1 долар (+0,10 грн).
Офіційний курс євро становить 48,1094 гривень за 1 євро (-0,10 грн).