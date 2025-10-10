Нацбанк знизив курс злотого на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 13 жовтня порівняно з попереднім днем на 3 копійки - до 11,30 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 13 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2965 гривень за 1 злотий (-0,03 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,04 гривень і продають по 11,50 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 1-2 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.