Главная » Бизнес » Финансы

Нацбанк снизил курс злотого на 3 копейки

Украина, Пятница 10 октября 2025 15:54
Нацбанк снизил курс злотого на 3 копейки Фото: Курс злотого снизился до 11,30 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 13 октября по сравнению с предыдущим днем на 3 копейки – до 11,30 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,2965 гривен за 1 злотый (-0,03 грн).

Нацбанк снизил курс злотого на 3 копейкиbank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,04 гривен и продают по 11,50 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с предыдущим днем на 1-2 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ увеличил курс доллара к гривне на 10 копеек. Официальный курс на 13 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6027 гривен за 1 доллар (+0,10 грн).

Официальный курс евро составляет 48,1094 гривен за 1 евро (-0,10 грн).

