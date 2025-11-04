Нацбанк знизив курс злотого

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 5 листопада до 11,35 гривні. Порівняно з вартістю злотого 4 листопада ціна польської національної валюти знизилася на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 5 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3531 гривні за 1 злотий (-0,03 грн).

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,12 гривні та продають по 11,58 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в обмінника порівняно з 31 жовтня знизилися на 5 і 7 копійок відповідно.

За місяць курс злотого в Україні знизився на 4 копійки. 5 жовтня польська національна валюта коштувала 11,39 гривні.

Водночас із початку року національна польська валюта подорожчала на 1,14 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 11%.