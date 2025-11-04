ua en ru
Нацбанк знизив курс злотого

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 16:50
Нацбанк знизив курс злотого Курс злотого підвищився до 11,35 гривні (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 5 листопада до 11,35 гривні. Порівняно з вартістю злотого 4 листопада ціна польської національної валюти знизилася на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3531 гривні за 1 злотий (-0,03 грн).

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,12 гривні та продають по 11,58 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в обмінника порівняно з 31 жовтня знизилися на 5 і 7 копійок відповідно.

За місяць курс злотого в Україні знизився на 4 копійки. 5 жовтня польська національна валюта коштувала 11,39 гривні.

Водночас із початку року національна польська валюта подорожчала на 1,14 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 11%.

Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України на 5 листопада підвищив курс долара. Американська валюта зміцнилася на 3 копійки. Офіційний курс долара на 5 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0725 гривні за 1 долар. НБУ підвищує курс долара другий день поспіль.

Водночас євро подешевшав. Офіційний курс євро на 5 листопада становить 48,3329 гривні. Єдина європейська валюта подешевшала на 2 копійки.

