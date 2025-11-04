ua en ru
Нацбанк снизил курс злотого

Украина, Вторник 04 ноября 2025 16:50
Нацбанк снизил курс злотого Курс злотого повысился до 11,35 гривны (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 5 ноября до 11,35 гривны. По сравнению со стоимостью злотого 4 ноября цена польской национальной валюты снизилась на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3531 гривны за 1 злотый (-0,03 грн).

Нацбанк снизил курс злотого

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,12 гривны и продают по 11,58 гривны. Средние курсы покупки и продажи злотого в обменника по сравнению с 31 октября снизились на 5 и 7 копеек сооствественно.

За месяц курс злотого в Украине понизился на 4 копейки. 5 октября польская национальная валюта стоила 11,39 гривны.

В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,14 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала более чем на 11%.

Национальный банк устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины на 5 ноября повысил курс доллара. Американская валюта укрепилась на 3 копейки. Официальный курс доллара на 5 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0725 гривны за 1 доллар. НБУ повышает курс доллара второй день подряд.

В то же время евро подешевел. Официальный курс евро на 5 ноября составляет 48,3329 гривны. Единая европейская валюта подешевела на 2 копейки.

Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах: отчет Еврокомиссии о расширении: отчет Еврокомиссии о расширении
