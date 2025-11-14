ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Нацбанк знизив курс злотого на 1 копійку

Україна, П'ятниця 14 листопада 2025 17:25
UA EN RU
Нацбанк знизив курс злотого на 1 копійку Фото: Курс злотого зріс до 11,57 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 17 листопада порівняно з попереднім днем на 1 копійку - до 11,57 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5704 гривень за 1 злотий (+0,01 грн).

Нацбанк знизив курс злотого на 1 копійкуbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,21 гривень і продають по 11,65 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 13 листопада на 3 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ збільшив курс долара до гривні на 2 копійки. Офіційний курс на 17 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0423 гривень за 1 долар (-0,02 грн).

Офіційний курс євро становить 48,9835 гривень за 1 євро (-0,10 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют
Новини
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе