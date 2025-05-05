ua en ru
Пн, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нацбанк зміцнив курс гривні до злотого

Украина, Понеділок 05 травня 2025 17:30
UA EN RU
Нацбанк зміцнив курс гривні до злотого Фото: Курс злотого впав на декілька копійок (Getty Images)
Автор: Валерія Лукіна

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого відносно гривні на 6 травня 2025 року. З 22 квітня курс злотого перевищує 11 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0313 гривень за 1 злотий (-0,0383 гривень).

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,67 гривні та продають по 11,15 гривні.

Нацбанк зміцнив курс гривні до злотогоbank.gov.ua

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України знизив курс долара до гривні на 6 травня.

Долар подешевшав на 10 копійок у порівнянні з курсом на 5 травня і склав 41,6036 гривень за 1 долар (-0,1055 гривні).

Офіційний курс євро на 6 травня становитиме 47,1868 гривні за 1 євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
NEWS
Мир ще далеко? Що говорять Трамп, Зеленський і Путін про війну в Україні
Мир ще далеко? Що говорять Трамп, Зеленський і Путін про війну в Україні
DAILY
Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови
Дмитро Сидоров, Юрій Дощатов Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови