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Нацбанк укрепил курс гривны к злотому

Украина, Понедельник 05 мая 2025 17:30
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Нацбанк укрепил курс гривны к злотому Фото: Курс злотого упал на несколько копеек (Getty Images)
Автор: Валерия Лукина

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого по отношению к гривне на 6 мая 2025 года. С 22 апреля курс злотого превышает 11 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0313 гривен за 1 злотый (-0,0383 гривен).

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем за 10,67 гривны и продают по 11,15 гривны.

Нацбанк укрепил курс гривны к злотомуbank.gov.ua

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне на 6 мая.

Доллар подешевел на 10 копеек по сравнению с курсом на 5 мая и составил 41,6036 гривен за 1 доллар (-0,1055 гривны).

Официальный курс евро на 6 мая составит 47,1868 гривны за 1 евро.

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