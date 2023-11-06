Нацбанк заявив про початок консультацій з МВФ

В ньому зазначається, що з 6 листопада розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду з метою консультацій за Статтею IV Угод МВФ та проведення другого перегляду виконання Україною програми Механізму розширеного фінансування.

"У фокусі зустрічей, зокрема, буде ситуація у фінансовому секторі країни, результати оцінки стійкості банківського сектору, реалізація Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування", - повідомляють в НБУ.

Наголошується, що фахівці також зупиняться на питанні джерел фінансування дефіциту державного бюджету України, включаючи міжнародну фінансову допомогу та внутрішній борговий ринок.

Раніше у Dragon Capital заявили, що зростання резервів Нацбанку до 45 млрд доларів у 2024 році дозволить йому продовжувати поступово пом'якшувати валютні обмеження.