Нацбанк заявил о начале консультаций с МВФ

В нем отмечается, что с 6 ноября начинает работу миссия Международного валютного фонда с целью консультаций по статье IV Соглашений МВФ и проведение второго пересмотра выполнения Украиной программы Механизма расширенного финансирования.

"В фокусе встреч, в частности, будет ситуация в финансовом секторе страны, результаты оценки устойчивости банковского сектора, реализация стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию", - сообщают в НБУ.

Отмечается, что специалисты также остановятся на вопросе источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговый рынок.

Ранее в Dragon Capital заявили, что рост резервов Нацбанка до 45 млрд. долларов в 2024 году позволит ему продолжать постепенно смягчать валютные ограничения.