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Нацбанк заявил о начале консультаций с МВФ

Фото: Нацбанк заявил о начале консультаций с МВФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Национальный банк Украины проведет серию встреч с Международным валютным фондом, где будут обсуждаться оценка устойчивости банковского сектора и стратегия смягчения валютных ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального банка Украины (НБУ).

В нем отмечается, что с 6 ноября начинает работу миссия Международного валютного фонда с целью консультаций по статье IV Соглашений МВФ и проведение второго пересмотра выполнения Украиной программы Механизма расширенного финансирования.

"В фокусе встреч, в частности, будет ситуация в финансовом секторе страны, результаты оценки устойчивости банковского сектора, реализация стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию", - сообщают в НБУ.

Отмечается, что специалисты также остановятся на вопросе источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговый рынок.

Ранее в Dragon Capital заявили, что рост резервов Нацбанка до 45 млрд. долларов в 2024 году позволит ему продолжать постепенно смягчать валютные ограничения.

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Национальный банк УкраиныМВФ