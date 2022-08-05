Нацбанк запретил работу более 600 валютных обменников

В частности, речь идет о "ФК "Константа м", "ДСД Финанс", "24 онлайн" и "Финансовая гарантия". Им аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства. Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.

Две компании - " ФК "Финофис" и "24 онлайн" - оштрафованы. Размер штрафа составляет 151 тысяча грн к каждому учреждению за выявленные нарушения. Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные оговорки.

Напомним, для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям и операторов почтовой связи, которые осуществляют торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют). Поэтому сейчас продолжаются внеплановые выездные проверки структурных подразделений учреждений, которые имеют лицензии Национального банка на осуществление валютных операций, по вопросам соблюдения ими порядка организации и осуществление торговли валютными ценностями в наличной форме, определенного регулятором.

По состоянию на 4 августа 2022 года Национальный банк осуществил 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений. По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование в проведении таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения.

В то же время по результатам безвыездного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими лицензии Национального банка, выявлен ряд грубых нарушений, заключавшихся в осуществлении операций вопреки постановлениям регулятора.