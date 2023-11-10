Нацбанк закликали до подальшої валютної лібералізації

В ньому зазначається, що приватні компанії України зіткнулись з проблемою неможливості обслуговувати зовнішні боргові зобов’язання, що були залучені на міжнародних ринках капіталу або у приватних кредиторів.

"Такі приватні компанії є основою економіки України та лідерами таких ключових галузей України як металургія, сільське господарство, енергетика та телекомунікації, є великими платниками податків, експортерами та роботодавцями у масштабах всієї країни. Від стабільної роботи цих компаній залежить фінансова, продовольча та енергетична безпека країни і вони є основою післявоєнної відбудови України", - підкреслили у листі.

Наголошується, що зараз внутрішні резерви приватних компаній-боржників, які спрямовуються на обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань, вичерпано, що може спричинити технічний дефолт по зовнішнім зобов’язанням виключно з регуляторних питань.

Як наслідок, технічний дефолт вкрай негативно вплине та значно обмежить операційну діяльність цих компаній, а також спроможність всього приватного українського сектора залучати нові кредитні ресурси.

Наслідком цього буде зменшення валютної виручки країни, зменшення надходжень до державного бюджету і ще більша залежність держави від іноземної допомоги.

"Вирішенням цієї проблеми може стати подальша валютна лібералізація, яка дозволить перераховувати кошти за кордон в обсягах, необхідних для погашення зовнішніх кредитних зобов’язань", - додали у листі.

Зокрема, згідно з прийнятою НБУ Стратегії пом'якшення валютних обмежень такими заходами можуть бути: дозвіл на платіж по існуючим внутрішньо корпоративним кредитам перед компаніями-нерезидентами та/або дозвіл на переказ дивідендів за "новими" прибутками, збільшення терміну повернення валютної виручки тощо.

"Просимо сприяти щодо прискорення валютної лібералізації, зокрема щодо надання дозволу Національного банку України на обслуговування "старих" кредитів та сплату "нових" дивідендів", - підсумували в листі.



Нагадаємо, раніше НБУ пом’якшив валютні обмеження для державних компаній.