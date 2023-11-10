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Нацбанк призвали к дальнейшей валютной либерализации

Фото: Нацбанк призвали к дальнейшей валютной либерализации (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Частные компании призывают к дальнейшей валютной либерализации и смягчению валютных ограничений, поскольку действующие ограничения не позволяют им обслуживать внешние долговые обязательства, что может привести к техническому дефолту этих компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное письмо частных компаний в Кабинет министров, Офис Президента и Национальный банк Украины.

В нем отмечается, что частные компании Украины столкнулись с проблемой невозможности обслуживать внешние долговые обязательства, привлеченные на международных рынках капитала или у частных кредиторов.

Такие частные компании являются основой экономики Украины и лидерами таких ключевых отраслей Украины как металлургия, сельское хозяйство, энергетика и телекоммуникации, являются крупными налогоплательщиками, экспортерами и работодателями в масштабах всей страны. От стабильной работы этих компаний зависит финансовая, продовольственная и энергетическая безопасность страны и они являются основой послевоенного восстановления Украины", - подчеркнули в письме.

Отмечается, что сейчас внутренние резервы частных компаний-должников, которые направляются на обслуживание внешних долговых обязательств, исчерпаны, что может повлечь за собой технический дефолт по внешним обязательствам исключительно по регуляторным вопросам.

Как следствие, технический дефолт крайне негативно повлияет и значительно ограничит операционную деятельность этих компаний, а также возможность всего частного украинского сектора привлекать новые кредитные ресурсы.

Следствием этого станет уменьшение валютной выручки страны, уменьшение поступлений в государственный бюджет и еще большая зависимость государства от иностранной помощи.

"Решением этой проблемы может стать дальнейшая валютная либерализация, которая позволит перечислять средства за границу в объемах, необходимых для погашения внешних кредитных обязательств", - добавили в письме.

В частности, согласно принятой НБУ Стратегии смягчения валютных ограничений такими мерами могут быть: разрешение на платеж по существующим внутрикорпоративным кредитам перед компаниями-нерезидентами и/или разрешение на перевод дивидендов по "новым" доходам, увеличение срока возврата валютной выручки и т.д.

"Просим содействовать ускорению валютной либерализации, в частности, предоставлению разрешения Национального банка Украины на обслуживание "старых" кредитов и уплату "новых" дивидендов", - подытожили в письме.

Напомним, ранее НБУ смягчил валютные ограничения для государственных компаний.

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