Нацбанк зафіксував ріст злотого до гривні

Національний банк України (НБУ) підняв курс польського злотого відносно гривні на 8 травня 2025 року. З 22 квітня курс злотого перевищував 11 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0037 гривні за 1 злотий (+0,0186 гривень). На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,61 гривні та продають по 11,08 гривні. bank.gov.ua НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.