Нацбанк зафиксировал рост злотого к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) поднял курс польского злотого по отношению к гривне на 8 мая 2025 года. С 22 апреля курс злотого превышал 11 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0037 гривны за 1 злотый (+0,0186 гривен). На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем за 10,61 гривны и продают по 11,08 гривны. bank.gov.ua НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.