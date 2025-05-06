Нацбанк зафіксував падіння злотого до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого відносно гривні на 7 травня 2025 року. З 22 квітня курс злотого перевищував 11 гривень, але наразі цей поріг понизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10, 9551 гривні за 1 злотий (-0,0462 гривень). bank.gov.ua На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,60 гривні та продають по 11,09 гривні. НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.