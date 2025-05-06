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Нацбанк зафіксував падіння злотого до гривні

Україна, Вівторок 06 травня 2025 16:29
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Нацбанк зафіксував падіння злотого до гривні Фото: НБУ посилив гривню відносно злотого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Лукіна

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого відносно гривні на 7 травня 2025 року. З 22 квітня курс злотого перевищував 11 гривень, але наразі цей поріг понизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10, 9551 гривні за 1 злотий (-0,0462 гривень).

Нацбанк зафіксував падіння злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,60 гривні та продають по 11,09 гривні.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України знов знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав на 2 копійки у порівнянні із курсом на 6 травня.

Офіційний курс на 7 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4544 гривні за 1 долар (-0,1492 гривні).

Офіційний курс євро знизився (-0,2231 грн) та становить 46,9637 гривні за 1 євро.

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