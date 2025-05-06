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Нацбанк зафиксировал падение злотого к гривне

Украина, Вторник 06 мая 2025 16:29
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Нацбанк зафиксировал падение злотого к гривне Фото: НБУ усилил гривну относительно злотого (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Лукина

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого по отношению к гривне на 7 мая 2025 года. С 22 апреля курс злотого превышал 11 гривен, но сейчас этот порог снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10, 9551 гривны за 1 злотый (-0,0462 гривен).

Нацбанк зафиксировал падение злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем за 10,60 гривны и продают по 11,09 гривны.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины вновь снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 2 копейки по сравнению с курсом на 6 мая.

Официальный курс на 7 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4544 гривны за 1 доллар (-0,1492 гривны).

Официальный курс евро снизился (-0,2231 грн) и составляет 46,9637 гривны за 1 евро.

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