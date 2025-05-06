Нацбанк зафиксировал падение злотого к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого по отношению к гривне на 7 мая 2025 года. С 22 апреля курс злотого превышал 11 гривен, но сейчас этот порог снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10, 9551 гривны за 1 злотый (-0,0462 гривен). bank.gov.ua На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем за 10,60 гривны и продают по 11,09 гривны. НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.