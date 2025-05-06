Нацбанк зафиксировал падение злотого к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого по отношению к гривне на 7 мая 2025 года. С 22 апреля курс злотого превышал 11 гривен, но сейчас этот порог снизился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 7 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10, 9551 гривны за 1 злотый (-0,0462 гривен).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем за 10,60 гривны и продают по 11,09 гривны.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины вновь снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 2 копейки по сравнению с курсом на 6 мая.
Официальный курс на 7 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4544 гривны за 1 доллар (-0,1492 гривны).
Официальный курс евро снизился (-0,2231 грн) и составляет 46,9637 гривны за 1 евро.
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