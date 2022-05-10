Нацбанк выкупил военные облигации еще на 30 млрд гривен

Национальный банк Украины выкупил военные облигации еще на 30 млрд гривен . Операция была проведена в рамках пятого выкупа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ .

Сообщается, что военные облигации на 30 млрд гривен были выкуплены 9 мая. Регулятор подчеркивает, что поддержка бюджета остается необходимой мерой в условиях войны с учетом больших оборонных, егманитарных и социальных расходов.

При этом позиция НБУ по поводу финансирования бюджета неизменна - поддержка со стороны регулятора не может быть основным источником финансирования расходов. При этом Нацбанк продолжает стимулировать спрос на военные облигации путем:

новой модели учета ценных бумаг нерезидентов и расширения возможности использования "линка" с международным депозитарием;

смягчения подходов к оценке стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), принимаемых в залог по кредитам рефинансирования;

разрешения иностранным инвесторам переводить за границу средства, которые будут получены в связи с проведенной после 1 апреля 2023 выплатой погашения или уплатой дохода по ОВГЗ.

Что такое военные облигации

Военные облигации - это государственные долговые ценные бумаги, которые нужны для заимствования средств для финансирования украинского государства и армии в условиях войны. Государство на 100% гарантирует выплаты по таким бумагам.