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Нацбанк викупив військові облігації ще на 30 млрд гривень

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 11:55
Нацбанк викупив військові облігації ще на 30 млрд гривень Фото: НБУ продовжив викуп військових облігацій (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Національний банк України викупив військові облігації ще на 30 млрд гривень . Операція була проведена в рамках п'ятого викупу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Повідомляється, що військові облігації на 30 млрд гривень були викуплені 9 травня. Регулятор підкреслює, що підтримка бюджету залишається необхідним заходом в умовах війни з урахуванням великих оборонних, егманітарних і соціальних витрат.

При цьому позиція НБУ з приводу фінансування бюджету незмінна - підтримка з боку регулятора не може бути основним джерелом фінансування витрат. При цьому Нацбанк продовжує стимулювати попит на військові облігації шляхом:

  • нової моделі обліку цінних паперів нерезидентів та розширення можливості використання "лінка" з міжнародним депозитарієм;
  • пом'якшення підходів до оцінки вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що приймаються в заставу за кредитами рефінансування;
  • дозволи іноземним інвесторам переказувати за кордон кошти, які будуть отримані у зв'язку з проведеною після 1 квітня 2023 року виплатою погашення або сплатою доходу за ОВДП.

Що таке військові облігації

Військові облігації - це державні боргові цінні папери, які потрібні для запозичення коштів для фінансування української держави та армії в умовах війни. Держава на 100% гарантує виплати за такими паперами.

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення стало відомо, що Україна випустить військові облігації на 400 млрд гривень.

РБК-Україна детально роз'яснювало, що таке військові облігації і як їх можна придбати.

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