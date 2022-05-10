Нацбанк викупив військові облігації ще на 30 млрд гривень

Національний банк України викупив військові облігації ще на 30 млрд гривень . Операція була проведена в рамках п'ятого викупу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ .

Повідомляється, що військові облігації на 30 млрд гривень були викуплені 9 травня. Регулятор підкреслює, що підтримка бюджету залишається необхідним заходом в умовах війни з урахуванням великих оборонних, егманітарних і соціальних витрат.

При цьому позиція НБУ з приводу фінансування бюджету незмінна - підтримка з боку регулятора не може бути основним джерелом фінансування витрат. При цьому Нацбанк продовжує стимулювати попит на військові облігації шляхом:

нової моделі обліку цінних паперів нерезидентів та розширення можливості використання "лінка" з міжнародним депозитарієм;

пом'якшення підходів до оцінки вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що приймаються в заставу за кредитами рефінансування;

дозволи іноземним інвесторам переказувати за кордон кошти, які будуть отримані у зв'язку з проведеною після 1 квітня 2023 року виплатою погашення або сплатою доходу за ОВДП.

Що таке військові облігації

Військові облігації - це державні боргові цінні папери, які потрібні для запозичення коштів для фінансування української держави та армії в умовах війни. Держава на 100% гарантує виплати за такими паперами.