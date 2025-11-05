UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Нацбанк встановив новий курс злотого

Курс злотого на рівні 11,35 гривні (Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) практично не змінив курс польського злотого до гривні на 6 листопада. Порівняно з вартістю злотого 5 листопада ціна польської національної валюти практично не змінилася і залишилася на рівні 11,35 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3535 гривні за 1 злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,10 гривні та продають по 11,55 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в обмінниках України порівняно з 4 листопада знизилися на 2 і 3 копійки відповідно.

За місяць курс злотого в Україні знизився на 1 копійку. 6 жовтня польська національна валюта коштувала 11,36 гривні.

Водночас із початку року національна польська валюта подорожчала на 1,14 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 11%.

Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України на 6 листопада знизив курс долара. Американська валюта стала дешевшою на 1 копійку. Офіційний курс долара на 6 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0671 гривні за 1 долар. НБУ знизив курс долара після того, як підвищував вартість американської валюти три дні поспіль.

Офіційний курс євро на 6 листопада становить 48,3351 гривні. Вартість єдиної європейської валюти практично не змінилася відносно 5 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінникахКурси валют