Нацбанк встановив новий курс злотого

Національний банк України (НБУ) практично не змінив курс польського злотого до гривні на 6 листопада. Порівняно з вартістю злотого 5 листопада ціна польської національної валюти практично не змінилася і залишилася на рівні 11,35 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 5 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3535 гривні за 1 злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,10 гривні та продають по 11,55 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в обмінниках України порівняно з 4 листопада знизилися на 2 і 3 копійки відповідно.

За місяць курс злотого в Україні знизився на 1 копійку. 6 жовтня польська національна валюта коштувала 11,36 гривні.

Водночас із початку року національна польська валюта подорожчала на 1,14 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 11%.