Нацбанк установил новый курс злотого

Национальный банк Украины (НБУ) практически не изменил курс польского злотого к гривне на 6 ноября. По сравнению со стоимостью злотого 5 ноября цена польской национальной валюты практически не изменилась и осталась на уровне 11,35 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 5 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3535 гривны за 1 злотый.

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,10 гривны и продают по 11,55 гривны. Средние курсы покупки и продажи злотого в обменника Украины по сравнению с 4 ноября снизились на 2 и 3 копейки соответственно.

За месяц курс злотого в Украине понизился на 1 копейку. 6 октября польская национальная валюта стоила 11,36 гривны.

В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,14 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала более чем на 11%.