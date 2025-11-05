ua en ru
Нацбанк установил новый курс злотого

Украина, Среда 05 ноября 2025 16:49
Нацбанк установил новый курс злотого Курс злотого на уровне 11,35 гривны (Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) практически не изменил курс польского злотого к гривне на 6 ноября. По сравнению со стоимостью злотого 5 ноября цена польской национальной валюты практически не изменилась и осталась на уровне 11,35 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3535 гривны за 1 злотый.

Нацбанк установил новый курс злотого

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,10 гривны и продают по 11,55 гривны. Средние курсы покупки и продажи злотого в обменника Украины по сравнению с 4 ноября снизились на 2 и 3 копейки соответственно.

За месяц курс злотого в Украине понизился на 1 копейку. 6 октября польская национальная валюта стоила 11,36 гривны.

В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,14 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала более чем на 11%.

Национальный банк устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины на 6 ноября понизил курс доллара. Американская валюта стала дешевле на 1 копейку. Официальный курс доллара на 6 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0671 гривны за 1 доллар. НБУ понизил курс доллара после того, как повышал стоимость американской валюты три дня подряд.

Официальный курс евро на 6 ноября составляет 48,3351 гривны. Стоимость единой европейской валюты практически не изменилась относительно 5 ноября.

