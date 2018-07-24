Нацбанк внес изменения в положение о банковской тайне

Отныне банкам позволят предоставлять информацию, которая содержит банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора

Национальный банк Украины (НБУ) изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, в связи с вступлением в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях". Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как сообщается, документ приведен в соответствие со статьями 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

В частности, отныне позволят банкам предоставлять информацию, которая содержит банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора.

"В том числе, в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с Законом Украины "О валюте и валютных операциях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление вступает в силу одновременно с днем введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Ранее, в 2017 году, Национальный банк Украины возобновил действующие нормы правил хранения, защиты, использования и раскрытие банковской тайны и урегулировал вопрос раскрытия банками в электронном виде информации, которая содержит банковскую тайну.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк изменит методику расчета курса гривны к доллару.

Так, официальный курс гривны к доллару США, начиная с 1 августа 2018 года, будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках купли-продажи долларов США на условиях "тод", "том" и "спот", которые на день расчета официального курса заключалися банками на межбанковском валютном рынке с другими банками и НБУ, и информация о которых предоставлялась НБУ торгово-информационными системами до 15:30 текущего рабочего дня.