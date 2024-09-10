UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нацбанк випустив нові 5 гривень: як виглядає монета

Фото: Пам’ятна монета "Сергій Параджанов" (НБУ)
Автор: Тетяна Веремєєва

Національний банк України випустив срібну монету номіналом 5 гривень. Її можна купити із 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національний банк України (НБУ).

НБУ ввів в обіг пам’ятну монету "Сергій Параджанов" з 4 вересня 2024 року. Купити її можна із сьогоднішнього дня, 10 вересня, в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та у банків-дистриб’юторів, які поступово реалізовуватимуть монету. Тираж монети складає до 7500 штук.

Монета номіналом 5 гривень виготовлена зі срібла 925 проби та оздоблена патинуванням. На аверсі монети зображено стилізований плід граната, що символізує оголену душу режисера, тісно пов’язану з Україною. На реверсі – портрет Сергія Параджанова з колажем його робіт, відображаючи творчий шлях митця.

Нову монету в Україні випустили на честь 100-річчя від дня народження видатного кінорежисера Сергія Параджанова. Вона продовжує серію "Видатні особистості України" і символізує незламність та творчу свободу митця, який став легендою українського кіно.

РБК-Україна раніше розповідало, як визначити цінні монети і скільки вони можуть коштувати сьогодні. Навіть серед стандартних монет можна знайти рідкісні варіанти. Українські монети, якими ми користуємося щодня або які вже вилучені з обігу, але зберігаються вдома, можуть виявитися справжніми нумізматичними "аномаліями".

Не лише рідкісні монети цінуються серед колекціонерів, але й паперові гроші. Деякі рідкісні купюри української гривні можуть коштувати в сотні разів більше за їхню номінальну вартість. Ми розповідали, які гривневі банкноти дуже цінуються колекціонерами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Монети