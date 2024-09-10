Нацбанк выпустил новые 5 гривен: как выглядит монета

НБУ ввел в обращение памятную монету "Сергей Параджанов" с 4 сентября 2024 года. Купить ее можно с сегодняшнего дня, 10 сентября, в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и у банков-дистрибьюторов, которые будут постепенно реализовывать монету. Тираж монеты составляет до 7500 штук.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из серебра 925 пробы и украшена патинированием. На аверсе монеты изображен стилизованный плод граната, символизирующий обнаженную душу режиссера, тесно связанную с Украиной. На реверсе – портрет Сергея Параджанова с коллажем его работ, отражая творческий путь художника.

Новую монету в Украине выпустили в честь 100-летия со дня рождения выдающегося кинорежиссера Сергея Параджанова. Она продолжает серию "Выдающиеся личности Украины" и символизирует несокрушимость и творческую свободу художника, который стал легендой украинского кино.