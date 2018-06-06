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Интервью

Нацбанк не видит "точки невозврата" в отношениях с МВФ, - Сологуб

НовостиФинансы    06.06.2018 - 13:36
Фото: Дмитрий Сологуб (НБУ)
Фото: Дмитрий Сологуб (НБУ)

Однако в регуляторе признали, что вероятность получения транша со временем снижается

Национальный банк Украины (НБУ) не видит "точки невозврата" в отношениях с Международным валютным фондом. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

При этом чиновник признал, что с затягиванием выполнения условий предоставления финансирования, снижается вероятность его получения.

"Но как таковой точки невозврата нет, хотя вероятность получения транша, безусловно, со временем снижается", - отметил Сологуб.

Он отметил, что регулятор ожидает получения транша в третьем квартале, но не исключает, что финансирование и пересмотр программы могут состояться и позже, пояснив, что существую еще и календарные сроки, связанные с внутренними процедурами МВФ.

"В нынешних прогнозах мы закладываем получение транша в третьем квартале. Но есть и чисто календарные вещи, связанные с внутренними процедурами МВФ. Обычно от момента выполнения обязательств до принятия решения Советом директоров Фонда и выделения кредитных средств проходит около двух месяцев. Даже если не будет пересмотра программы до августа, нельзя говорить, что в сентябре 100% ничего не будет", - заявил Сологуб.

Напомним, ранее глава НБУ Яков Смолий заявлял, что Украина может рассчитывать на новую программу с Международным валютным фондом не ранее 2020 года, поскольку в 2019 году в стране будут проводиться парламентские и президентские выборы, а при таких условиях, МВФ не пересматривает программы финансирования.

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Теги публикации: МВФ, Транш, финансы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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