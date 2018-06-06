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Нацбанк не бачить "точки неповернення" у відносинах з МВФ, - Сологуб

НовиниФінанси    06.06.2018 - 13:36
Фото: Дмитро Сологуб (НБУ)
Фото: Дмитро Сологуб (НБУ)

Проте в регуляторі визнали, що ймовірність отримання траншу з часом знижується

Національний банк України (НБУ) не бачить "точки неповернення" у выдносинах з Мыжнародним валютним фондом. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

При цьому чиновник визнав, що з затягуванням виконання умов надання фінансування, знижується ймовірність його отримання, проте в Нацбанку не бачать "точки неповернення" у відносинах з головним кредитором України.

"Але як такої точки неповернення немає, хоча ймовірність отримання траншу, безумовно, з часом знижується", - зазначив Сологуб.

Він зазначив, що регулятор очікує отримання траншу в третьому кварталі, але не виключає, що фінансування та перегляд програми можуть відбутися і пізніше, пояснивши, що існують ще й календарні строки, пов'язані з внутрішніми процедурами МВФ.

"У нинішніх прогнозах ми закладаємо отримання траншу у третьому кварталі. Але є і чисто календарні речі, пов'язані з внутрішніми процедурами МВФ. Зазвичай від моменту виконання зобов'язань до прийняття рішення Радою директорів Фонду і виділення кредитних коштів проходить близько двох місяців. Навіть якщо не буде перегляду програми до серпня, не можна говорити, що у вересні 100% нічого не буде", - заявив Сологуб.

Нагадаємо, раніше глава НБУ Яків Смолій заявляв, що Україна може розраховувати на нову програму з Міжнародним валютним фондом не раніше 2020 року, оскільки в 2019 році в країні будуть проводитися парламентські і президентські вибори, а за таких умов, МВФ не переглядає програми фінансування.

Сьогодні відбудуться чергові переговори з МВФ по антикорупційному суду Мінфін не розглядає варіант виходу України з програми МВФ
Теги публікації: МВФ, Транш, фінанси  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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