Нацбанк утримує курс злотого

Національний банк України (НБУ) залишив курс польського злотого до гривні на 23 грудня на рівні показника 22 грудня - до 11,75 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс злотого на 23 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7499 гривень за 1 злотий (без змін з попереднім робочим днем).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,53 гривні або на 15%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,35 гривень і продають по 11,79 гривень. Ці курси знизилися на 2-3 копійок порівняно з 22 грудня. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 6 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,29-1,75 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.