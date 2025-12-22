Нацбанк удерживает курс злотого

Национальный банк Украины (НБУ) оставил курс польского злотого к гривне на 23 декабря на уровне показателя 22 декабря – до 11,75 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс злотого на 23 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7499 гривен за 1 злотый (без изменений с предыдущим рабочим днем).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,53 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,35 гривен и продают по 11,79 гривен. Эти курсы снизились на 2-3 копеек по сравнению с 22 декабря. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 6 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,29-1,75 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.